В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка Александра Лабаса

29 ноября 2024 года в Музее «Новый Иерусалим» стартовала выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви», приуроченная к 125-летию со дня рождения известного авангардиста. Лабас, который возглавлял Общество художников-станковистов (ОСТ) и был близким другом Владимира Татлина и Александра Тышлера, стал центральной фигурой выставки.





В экспозиции представили более 150 произведений живописи и графики мастера, собранных из 18 ведущих музеев России, среди которых Музей «Новый Иерусалим», Третьяковская галерея, Русский музей и ГМИИ имени А.С. Пушкина. Кроме того, работы поступили из 12 частных коллекций. Организаторами межмузейного проекта выступили Фонд содействия сохранению творческого наследия Александра Лабаса и его наследница Ольга Бескина-Лабас.





В отличие от предыдущих выставок, посвященных Лабасу, новая экспозиция не ограничивается одной темой. Она направлена на полное представление различных аспектов творчества художника через его ключевые работы 1920–1930-х годов. Основные выставочные залы музея преобразились в инсталляцию, отражающую концепции невесомости, хрупкости и сновидений. Атмосферу ирреальности усилили абстрактные видеопроекции и сценографические элементы.





Куратор выставки Ксения Новохатько отметила важность данного проекта, а научным консультантом выступил искусствовед Александр Балашов, специализирующийся на русском искусстве ХХ века. Архитектурно-художественное оформление создали театральные художники Эмиль Капелюш, Юрий Сучков и Яна Глушанок, которые являются лауреатами множества театральных премий.









Фото: Предоставлено пресс-службой проекта «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви»