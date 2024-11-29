Русский музей представит мультимедийную экспозицию с VR/AR-погружением

Русский музей представит мультимедийную экспозицию «Потерянные миры: Карл Брюллов «Последний день Помпеи», передает пресс-служба учреждения.



Экспозиция с VR/AR-погружением откроется 30 ноября в Центре мультимедиа Русского музея.



«Дорога Гробниц (Via delle Tombe), воссозданная на основе произведения «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а также карт и видов города в XIX веке, таит в себе загадки и таинственные артефакты. С помощью VR/AR-технологий посетители экспозиции могут оказаться внутри картины Карла Брюллова, почувствовать масштаб природной стихии и найти потерянные в спешке героями картины предметы, пока их не засыпало пеплом», — говорится в анонсе выставки.



Отмечается, что проект будет интересен как продвинутым пользователям, так и тем, кто впервые получает опыт взаимодействия с технологиями виртуальной и дополненной реальности.









Фото: пресс-служба Русского музея