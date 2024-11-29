На ВДНХ отпразднуют день рождения буквы «Ё»

На ВДНХ пройдут мероприятия ко дню рождения буквы «Ё», передает пресс-служба ВДНХ.



В программу войдет квест «В поисках буквы «Ё»», который состоится в пятницу в павильоне № 61 и павильоне № 58.



В субботу, 30 ноября, состоятся тематические танцевальные мастер-классы и анимационная программа. Праздник откроет серию тематических мероприятий на льду самого большого катка столицы.



Дебютная программа будет посвящена истории буквы «Ё». Гостей праздника ждет путешествие во времени, где они узнают историю появления буквы «Ё» и научатся танцевать.





Фото: пресс-служба ВДНХ



