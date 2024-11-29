На ВДНХ отпразднуют день рождения буквы «Ё»

В программу показов войдут фильмы «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Русский бунт» Александра Прошк...
Конференция прошла в Российской национальной библиотеке в рамках реализации Концепции председательст...
Праздник откроет серию тематических мероприятий на льду самого большого катка столицы.
Работа «Хорошо висящий любовник» появилась на стене здания в Бристоле в 2006 году.
В этом году конференция была посвящена теме материалов по истории театра и кино в библиотечных, музе...
В программу показов войдут фильмы «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Русский бунт» Александра Прошк...
Конференция прошла в Российской национальной библиотеке в рамках реализации Концепции председательст...
Праздник откроет серию тематических мероприятий на льду самого большого катка столицы.
Работа «Хорошо висящий любовник» появилась на стене здания в Бристоле в 2006 году.
В этом году конференция была посвящена теме материалов по истории театра и кино в библиотечных, музе...
Киноплатформа «Москино» стала неотъемлемой частью экосистемы кинопроизводства Москвы, отметили в ком...
Мероприятие открылось в четверг в венесуэльском городе Сан-Кристобаль.
Финальные испытания ежегодного Всероссийского смотра-конкурса региональных методических служб прошли...
Проект реализуется в год столетия со дня рождения выдающегося писателя при поддержке Фонда «История ...
Программу смотра представила на встрече с замминистра культуры России Андреем Малышевым генеральный ...
По словам министра, было принято решение о возможности финансирования продолжений наиболее полюбивши...
Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с Патриархом Сербским Порфирием.
О кончине артистки сообщает министерство культуры Мексики.
Скульптурная группа установлена возле Красноярского педагогического университета в честь 100-летия с...
На торжественном открытии фестиваля в Белграде присутствовала министр культуры России Ольга Любимова...
По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, лента выйдет в прокат в 2026 году.
Экспертное жюри выбрало 27 лауреатов.
Основательница проекта Aigoo Russia Анастасия Зубарева анонсировала множество крупных фестивалей.
Школьники могут начать изучать песню «Я русский» и другие хиты исполнителя.
Концерт состоится в преддверии Нового года.
29.11.2024