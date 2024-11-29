Граффити Бэнкси выставят на торги вместе с домом

В Великобритании на торги выставят произведение уличного художника Бэнкси вместе с домом, на котором изображено граффити.



Работа «Хорошо висящий любовник» появилась на стене здания в Бристоле в 2006 году. Здание с граффити будет выставлено на аукционе в феврале 2025 года. Его можно будет приобрести в аренду на 50 лет. Одним из условий сделки станет соглашение, в соответствии с которым владелец обязуется не уничтожать работу Бэнкси, обеспечивать ее сохранность или застраховать.



Начальная стоимость лота составляет около 900 тысяч долларов.









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