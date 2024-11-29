Более 20 докладов представили на международных чтениях в РГБИ

В Российской государственной библиотеке искусств прошли XVI Международные научные чтения «Театральная книга между прошлым и будущим», передает пресс-служба Министерства культуры России.



В этом году конференция была посвящена теме материалов по истории театра и кино в библиотечных, музейных и архивных фондах. В ходе чтений специалистами разных сфер были представлены более двух десятков докладов, посвященных результатам исследовательской работы по изучению театральной книги и источниковедению, открывших малоизвестные страницы истории театра и кино.



Эксперты рассказали о работе в архивах, специфике создания библиографических указателей, баз данных, истории создания пьес и театральных постановок, других темах.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России