Россия стала почетным гостем ярмарки FITVEN 2024 в Венесуэле

29.11.2024
Россия стала почетным гостем международной туристической ярмарки FITVEN 2024.
Мероприятие открылось в четверг в венесуэльском городе Сан-Кристобаль, передает
ТАСС.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с исполнительным вице-президентом республики Делси Родригесом назвал Россию «главной сестрой» ярмарки. Глава государства отметил необходимость укрепления туризма с Россией и подчеркнул, что в России любят Венесуэлу.
Посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что Россия выступает на ярмарке как почетный гость. РФ был предоставлен центральный стенд, на котором представлена культура различных этносов многонациональной страны.
Дипломат выразил благодарность правительству республики «за оказанную честь стать страной — почетным гостей международной ярмарки в год, когда Россия председательствует в БРИКС».