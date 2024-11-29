Объявлены победители смотра-конкурса региональных методических служб

Республиканский ресурсный центр сферы культуры ДНР объявлен победителем смотра-конкурса региональных методических служб-2024, передает пресс-служба Минкультуры России.



Финальные испытания ежегодного Всероссийского смотра-конкурса региональных методических служб прошли в Москве.



В этом году мероприятие проводилось в четвертый раз, в нем приняли участие ведомственные методические центры 22 субъектов страны. Руководители десяти вышедших в финал методических центров презентовали программы развития своих организаций и лучшие творческие и методические проекты, реализованные в течение последних трех лет.



По итогам конкурса победителем смотра-конкурса признан Республиканский ресурсный центр сферы культуры Донецкой Народной Республики. Полный список победителей доступен на сайте министерства культуры России.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России