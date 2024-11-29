Музей имени В. И. Даля представил онлайн-проект «Астафьевская Россия»

Проект реализуется в год столетия со дня рождения выдающегося писателя при поддержке Фонда «История Отечества».Проект представляет собой геоинформационную платформу, которая объединяет географические координаты, фрагменты текстов и визуальные образы, создавая энциклопедическое представление мира Астафьева и новый способ прочтения его наследия.««Астафьевская Россия» — это современный инструмент для исследования того, как географическое пространство преображается в художественный текст. Каждая координата на карте становится точкой входа в сложный мир взаимодействия места, изображения и слова, формируя энциклопедическое представление творческого универсума писателя. Проект предлагает новый формат работы с литературным наследием для исследователей, педагогов и всех, кто интересуется пространственным измерением русской литературы», — рассказали создатели.