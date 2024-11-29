29.11.2024
Для устойчивого развития киноотрасли в год требуется около 300 релизов отечественных кинофильмов.
Из них порядка 60 должны быть крупными, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«Для устойчивого развития отрасли требуется около 300 кинотеатральных релизов отечественных кинопроизводителей в год, из которых порядка 60 должны являться крупными релизами. В 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, за январь-ноябрь 2024 — 192. Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году», — приводит
слова министра агентство ТАСС.
По словам министра, было принято решение о возможности финансирования продолжений наиболее полюбившихся зрителям картин за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат с период с 1 июня по 15 августа.
Ольга Любимова выразила надежду на то, что эта мера также будет способствовать формированию равномерного релизного графика в будущем.
Среди фильмов, выход которых ожидается в ближайшие два года, глава Минкультуры особенно выделила «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Буратино», «Кракен», «Пророк».
Фото: пресс-служба Минкультуры России