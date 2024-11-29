Ольга Любимова назвала возрождение школы реставрации ключевым вопросом

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с Патриархом Сербским Порфирием.



Встреча состоялась в рамках визита министра культуры в Сербию.



Одним из ключевых вопросов, которые стоят перед Министерством культуры России Ольга Любимова назвала возрождение школы реставрации.



«В России был период длиной в 80 лет, когда храмы практически не восстанавливались. Сейчас нам необходимы хорошие специалисты в этой области. Такая проблема есть во многих странах Европы. Множество храмов, монастырей, уникальных росписей икон и картин находятся под угрозой», — сказала министр на встрече с Патриархом Сербским.



Глава российского ведомства отметила, что Минкультуры приоритетное внимание уделяет вопросам сбережения, защиты и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей.



«Разумеется, продвигая российские духовно-нравственные ценности, основанные на таких общечеловеческих идеалах, как любовь к ближнему, верность своей родине, чувство долга, честь и благородство, мы активно сотрудничаем с зарубежными коллегами», — сказала Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России