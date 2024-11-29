В Мексике скончалась актриса Сильвия Пеналь

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с Патриархом Сербским Порфирием.
О кончине артистки сообщает министерство культуры Мексики.
Скульптурная группа установлена возле Красноярского педагогического университета в честь 100-летия с...
На торжественном открытии фестиваля в Белграде присутствовала министр культуры России Ольга Любимова...
По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, лента выйдет в прокат в 2026 году.
Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с Патриархом Сербским Порфирием.
О кончине артистки сообщает министерство культуры Мексики.
Скульптурная группа установлена возле Красноярского педагогического университета в честь 100-летия с...
На торжественном открытии фестиваля в Белграде присутствовала министр культуры России Ольга Любимова...
По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, лента выйдет в прокат в 2026 году.
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29.11.2024