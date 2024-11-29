В Мексике скончалась актриса Сильвия Пеналь

В Мехико на 94-м году жизни умерла актриса Сильвия Пеналь.



О кончине артистки сообщает министерство культуры Мексики.



«Министерство культуры Мексики с прискорбием сообщает о смерти актрисы Сильвиии Пиналь. Ее наследие останется фундаментальной опорой кино, театра и телвидения страны», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсетях.



За свою карьеру Сильвия Пеналь сыграла в более чем ста фильмах. В их числе картины «Виридиана», «Ангел-истребитель», «Симеон столпник». Пиналь дважды была удостоена премии «Серебряный Ариэль» как лучшая актриса.









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