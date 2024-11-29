В Красноярске установили памятник писателю Виктору Астафьеву

В Красноярске установили скульптурную композицию, посвященную писателю Виктору Астафьеву.



Скульптурная группа установлена возле Красноярского педагогического университета в честь 100-летия со дня рождения писателя.



Скульптура включает портрет писателя и строки из его интервью.



Как рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, открытие композиции завершает год столетия Астафьева.



«Пусть образ Виктора Петровича вдохновляет студентов университета, красноярцев, гостей города, и напоминает всем нам о величии сибирских талантов», — сказал министр.

Конкурс на памятник Виктору Астафьеву проводился с сентября по декабрь 2023 года. Выиграл конкурс творческий коллектив в составе художника Ильи Царинного и дизайн-агентства «АртСтиль».









Фото: t.me/av_zinov