В Красноярске установили памятник писателю Виктору Астафьеву

29.11.2024
В Красноярске установили скульптурную композицию, посвященную писателю Виктору Астафьеву.
Скульптурная группа установлена возле Красноярского педагогического университета в честь 100-летия со дня рождения писателя.
Скульптура включает портрет писателя и строки из его интервью.
Как рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, открытие композиции завершает год столетия Астафьева.
«Пусть образ Виктора Петровича вдохновляет студентов университета, красноярцев, гостей города, и напоминает всем нам о величии сибирских талантов», — сказал министр.
Конкурс на памятник Виктору Астафьеву проводился с сентября по декабрь 2023 года. Выиграл конкурс творческий коллектив в составе художника Ильи Царинного и дизайн-агентства «АртСтиль».
Фото: t.me/av_zinov