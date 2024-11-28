В столице прошло награждение лауреатов конкурса «Московская реставрация»

В Москве завершился ежегодный конкурс «Московская реставрация», в рамках которого жюри определило 27 лауреатов. Пресс-служба Мосгорнаследия сообщила о значимых достижениях в области сохранения культурного наследия.





Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что в список лучших проектов вошли такие объекты, как дом артистов Большого театра на Брюсовом переулке, клуб завода «Каучук» на Плющихе и палаты Гребенщиковых на Таганской улице. Она поздравила всех победителей с заслуженной наградой.





В этом году на конкурс поступило более 90 заявок, охватывающих 48 объектов культурного наследия. Среди них — старинные палаты, городские усадьбы, доходные дома и памятники культового зодчества. Жюри также отметило такие архитектурные памятники, как доходный дом в Кропоткинском переулке, дом Меншикова в Газетном переулке, мемориальную квартиру Александра Сергеевича Пушкина на Арбате, колокольню церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице и храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, а также городскую усадьбу с фабрикой Е. П. Петрова на Большой Ордынке.





На торжественной церемонии также наградили победителей студенческого конкурса, который прошел в рамках VII молодежного форума «Наследие».





Конкурс «Московская реставрация» был основан в 2011 году. За 14 лет участия в нем приняли 1 077 коллективов и специалистов отрасли, более 500 из которых стали лауреатами.









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