В 2025 году в российские школы могут внести изменения в программу уроков музыки, приравняв певца SHAMAN к таким великим композиторам, как Моцарт и Чайковский. В репертуаре школьников появятся популярные хиты, включая «Я русский», «Офицеры» и «Батяня-комбат».

Министерство просвещения планирует серьезно переработать образовательный стандарт по музыке, переместив ключевой контент из вариативного раздела в обязательный. Представители ведомства сообщили об этом в беседе с «Парламентской газетой».

Кроме того, Министерство культуры намерено сотрудничать с телеканалами, радиостанциями и цифровыми платформами, чтобы увеличить количество музыки, которая соответствует интересам страны. Артисты также выразили готовность проводить открытые уроки хорового пения в школах, чтобы вдохновить молодежь на изучение музыкального искусства.





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