Ольга Любимова провела встречу с премьером Сербии Милошем Вучевичем

В рамках рабочей поездки в Сербию министр культуры России Ольга Любимова встретилась с председателем Правительства Республики Сербии Милошем Вучевичем. Во время обсуждения стороны сосредоточились на значимых совместных мероприятиях, проведенных Министерством культуры России и Министерством культуры Сербии в октябре этого года, приуроченных к 80-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.





Любимова подчеркнула важность организации ряда культурных акций в следующем году, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые охватят всю Россию. Она также отметила, что Межправительственный Российско-Сербский комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству станет ключевым механизмом для углубления взаимодействия между двумя странами.





Министр культуры России сообщила о прошедшем на прошлой неделе заседании Комитета в Санкт-Петербурге, где сопредседатели уделили особое внимание Пятому Российско-Сербскому культурному форуму. Этот форум стал важным стимулом для разработки новых двусторонних культурных инициатив.





Любимова выделила совместное кинопроизводство как одно из приоритетных направлений сотрудничества. Она сообщила о планах завершить работу над межправительственным соглашением, которое позволит российским и сербским продюсерам создавать фильмы, представляющие интерес для обеих стран.





В ходе встречи Вучевич упомянул о масштабном музейном проекте «Дни Эрмитажа в Сербии», который реализует Государственный Эрмитаж в Белграде. Он сообщил о намерении продолжить проведение этих дней в феврале следующего года.





Председатель правительства также предложил рассмотреть возможность открытия филиала Государственного Эрмитажа в Сербии. Ольга Любимова добавила, что Минкультуры регулярно организует Дни духовной культуры России в Сербии и планирует провести этот комплекс мероприятий в следующем году.





Министр культуры Сербии Никола Селакович выразил намерение увеличить количество мероприятий, посвященных сербской культуре, в России. В тот же день Ольга Любимова и Никола Селакович посетили храм Святого Саввы и приняли участие в церемонии возложения венков на мемориальном комплексе «Освободителям Белграда».









Фото: Минкультуры России