Ольга Любимова: объем рынка кинопроката в России на 79% обеспечен отечественными фильмами

Объем рынка кинопроката в стране в 2024 году на 79% составляют отечественные фильмы. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила об этом ТАСС после открытия V Российско-Сербского культурного форума, посвященного 80-летию освобождения Белграда.





По словам министра, с января по ноябрь российские картины собрали 32 миллиарда рублей и привлекли 90 миллионов зрителей. В этом году восемь отечественных фильмов уже преодолели отметку в 1 миллиард рублей. Среди них такие проекты, как «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед 3», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль», «Три богатыря и Пуп Земли» и «Огниво».





Ольга Любимова также отметила, что темпы роста российского кино продолжают увеличиваться. С начала года общий объем рынка кинопроката в стране превысил 41 миллиард рублей, а число зрителей составило более 114 миллионов человек. Эти данные на 16% превышают результаты аналогичного периода предыдущего года.









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