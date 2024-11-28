В Калуге отметят годовщину со дня рождения Георгия Жукова

В Калужском филиале Музея Победы, известном как Музей Г. К. Жукова, 1 декабря состоится торжественное мероприятие, посвященное 128-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, четырежды Героя Советского Союза. В программе запланировано открытие фотодокументальной выставки и памятные митинги.





Начало мероприятий назначено на 11:00. Участники возложат цветы на мемориальном комплексе «Родина Маршала Г. К. Жукова» в деревне Стрелковка и на площади перед музеем. Среди почетных гостей будут губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко, генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник и правнучка Жукова Варвара Ерохина. Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 700 человек.





Ключевым событием дня станет открытие выставки «Калужский край. Дорога к Победе», которая расскажет о важных событиях Великой Отечественной войны, связанных с Калужской областью. Экспозиция позволит ознакомиться с памятными местами и воинскими мемориалами региона, а также узнать об истории их возникновения.





Представители музея отметили важность таких мест, как Гнездиловская высота и Ильинские рубежи, а также менее известные, но значимые локации, например Колыхмановский мост. Выставка состоит из трех разделов: «Огненная Варшавка», «Натиск на Запад» и «Дорога к Победе», где выставлены фотографии солдат и мемориалов.





Кроме того, всем желающим предложат возможность поучаствовать в интерактивных площадках, связанных с историей Первой и Второй мировых войн. Гостям представится возможность поработать с оружием, ознакомиться с медицинским обеспечением Красной Армии и отправить донесение. Атмосферу мероприятия усилит выступление духового оркестра и группы барабанщиков Центра детского творчества и патриотического воспитания «Победитель».





Экспозиция «Калужский край. Дорога к Победе» будет открыта до 13 декабря 2024 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы