В российском городе открылся виртуальный филиал Русского музея

28 ноября 2024 года Рыбинск стал хозяином нового информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», который открылся в Рыбинском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Центр, размещенный в здании Мучного гостиного двора, включает в себя мультимедийное экспозиционное пространство и многофункциональный зал для лекций, мастер-классов и кинопоказов.





Посетители виртуального филиала смогут исследовать залы Русского музея, обходить реставрационные мастерские и знакомиться с методическими материалами. Кроме того, им предложат экскурсии и лекции о русских художниках и их работах.





К моменту открытия подготовили мультимедийную выставку «Дух Петербурга в городе на Волге», которая освещает историческую связь между Санкт-Петербургом и Рыбинском. Эту выставку составили произведения изобразительного искусства и предметы интерьера, переданные в 1920-х годах из Петроградского отделения Государственного музейного фонда.





Рыбинский музей-заповедник, основанный в 1910-х годах, представляет собой один из крупнейших музейно-выставочных комплексов Верхней Волги, в котором хранится более 100 тысяч экспонатов. Открытие виртуального филиала стало возможным благодаря государственной программе «Развитие культуры в Ярославской области» и сотрудничеству губернатора Михаила Евраева с генеральным директором Русского музея Аллой Маниловой.





На сегодняшний день в Ярославской области функционируют два виртуальных филиала Русского музея. Программа предполагает открытие еще двух таких филиалов до 2026 года — в Угличе и Переславле-Залесском. Проект «Русский музей: виртуальный филиал» реализуется с 2003 года и объединяет более 170 учреждений культуры и образования как в России, так и за ее пределами, направлен на внедрение цифровых технологий в сфере культуры.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея