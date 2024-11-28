Оркестр «Таврический» представит проект по сказкам «Тысяча и одна ночь»

5 декабря на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится концерт «15 лет на стыке жанров», посвященный пятнадцатой годовщине симфонического оркестра «Таврический». В программе запланировано исполнение произведений различных жанров и эпох, включая демонстрацию демоверсии будущего проекта, основанного на сказках «Тысяча и одна ночь». Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Голиков поделился подробностями на пресс-конференции в ТАСС.





Голиков выразил радость по поводу того, что юбилейный год начинается именно в день рождения оркестра. Он отметил, что концерт будет отличаться от традиционных мероприятий в филармонии благодаря постоянному ведущему — Юрию Балтачеву, который не только проведет вечер, но и выступит в роли драматического актера и чтеца. Кроме того, дирижер сообщил о подготовленной демоверсии проекта, который планируется представить в полном объеме в следующем году.





Зрители смогут насладиться фрагментом знаменитой симфонической сюиты «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова. В этот раз оркестр выйдет на сцену в полном составе, насчитывающем более 100 музыкантов. Концерт обещает быть разнообразным по жанрам, включая музыку эпохи князя Потемкина, произведения из кино и эстрадные композиции.





Голиков подчеркнул, что за 15 лет оркестр охватил множество жанров. Он отметил активное исполнение музыки из кино, рок-музыки и сотрудничество с диджеями и создателями компьютерных игр. Дирижер добавил, что цель всех этих экспериментов — популяризация симфонической музыки среди широкой аудитории.





Кроме концертов и гастролей в юбилейный год запланирован показ документального фильма «На стыке жанров», который позволит зрителям заглянуть за кулисы жизни музыкантов. Оркестр «Таврический» берет свое начало от знаменитой капеллы князя Григория Потемкина, воссозданной 15 лет назад по решению Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и Совета Федерации.









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