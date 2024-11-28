Ольга Любимова обсудила вопросы сохранения культурного наследия на форуме в Сербии

Вопросы сохранения культурного наследия обсудили на пленарном заседании V Российско-Сербского культурного форума.



Об этом говорится в сообщении министра культуры России Ольги Любимовой в Telegram.



Министр культуры сообщила, что в Белграде стартовал юбилейный, V Российско-Сербский культурный форум.



«За годы проведения это мероприятие стало уже знаковой площадкой для обсуждения совместных инициатив и укрепления партнерских связей. Нас связывает общая история, богатейшее культурное наследие и единые духовные ценности», — говорится в сообщении.



Министр культуры отметила, что главной темой форума стало сохранение культурного наследия.



«Оно рассматривается как через призму важнейших исторических событий, сплотивших народы наших стран, так и в контексте современных, постоянно развивающихся технологий», — сообщила Ольга Любимова.



Глава Минкультуры добавила, что российские и сербские учреждения ежегодно проводят целый ряд разных по формату и содержанию мероприятий, к которым относятся проекты межмузейного сотрудничества, выступления выдающихся творческих академических и народных коллективов, мероприятия в сфере творческого образования.



«Мы ведем полноценный диалог между библиотеками, которые сейчас стали многофункциональными креативными центрами. Российские артисты с большой радостью участвуют в различных фестивалях в Сербии, а сербских исполнителей всегда с теплом принимают на международных мероприятиях в России», — отметила Ольга Любимова.





Фото: t. me/olga_b_lyubimova