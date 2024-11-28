28.11.2024
Россия и Сербия планируют подписать межправительственное соглашение, которое придаст импульс совместному кинопроизводству.
Об этом на открытии V Российско-Сербского культурного форума заявила в четверг министр культуры России Ольга Любимова, передает
ТАСС.
Форум проходит в Российском центре науки и культуры «Русский дом».
«Российские артисты с большой радостью участвуют в различных фестивалях в Сербии, а сербских исполнителей всегда тепло принимают на международных мероприятиях в России. Перспективы взаимодействия в сфере кинематографии также очень широкие, помимо традиционных кинофестивалей, которые регулярно проходят и в России, и в Сербии, мы рассчитываем также и на развитие совместного кинопроизводства. Уже на финальной стадии находится подготовка межправительственного соглашения. Это позволит раскрыть самой широкой российской и сербской аудитории общие страницы прошлого и осветить современные темы, волнующие наших людей», — приводит агентство слова министра.
Глава ведомства отметила, что потенциал сотрудничества неисчерпаем, а темы для совместных инициатив вряд ли когда-либо иссякнут.
Ольга Любимова выразила надежду на то, что участники форума, среди которых лидеры отрасли, руководители ведущих учреждений России и Сербии, смогут не только поделиться собственным ценным опытом в вопросе сохранения культурного наследия, но и вдохновиться идеями для создания новых ярких культурных событий.
Фото: пресс-служба Минкультуры России