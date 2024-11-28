Премия «Золотая маска» объявила состав жюри XXI Фестиваля-конкурса

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» объявила составы жюри.



Списки членов жюри утверждены на минувшем заседании секретариата Союза театральных деятелей России.



Жюри фестиваля-конкурса среди спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета возглавил художественный руководитель и главный дирижер оперной труппы Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Александр Титель.



В состав жюри вошли пианист Лариса Гергиева, режиссер, хореограф, актриса и педагог современной хореографии и сценического танца Алла Сигалова, певцы Виктор Кривонос, Надежда Басаргина и Лариса Костюк, дирижеры Евгений Волынский и Юрий Парамоненко, солист балета Юрий Смекалов, хореограф Максим Петров, художник-постановщик Вячеслав Окунев, критики Нора Потапова и Александр Матусевич.



Лауреатов премии в конкурсе спектаклей театров драмы и театров кукол будут определять художественный руководитель Омского драмтеатра «Галерка» Владимир Витько, режиссеры Константин Кириллов, Ильгиз Зайниев, балетмейстер Сергей Землянский и другие.



С полным составом жюри можно ознакомиться на сайте премии.