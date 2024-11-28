В Красноярском крае приступили к съемкам фильма о Луке Войно-Ясенецком

28.11.2024
В Красноярском крае стартовали съемки документального фильма о жизни и судьбе известного хирурга XX века Валентина Войно-Ясенецкого.
О старте съемок сообщила генеральный директор «Енисей кино» Ирина Белова.
По словам Беловой, проект о Луке Войно-Ясенецком — уникальный. Ранее подобных фильмов, посвященных жизни и духовному подвигу святителя Луки, не создавалось.
«Для нашего края это особенно важно, ведь именно здесь <...> прошел один из самых сложных, но значимых периодов его жизни», — приводит
слова Беловой агентство ТАСС.
Съемки картины проводились ранее в Крыму, Тамбове, Чите, Переславле-Залесском, странах Средней Азии.
Фото: Pixabay.com