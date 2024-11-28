Расшитые золотом костюмы к фильмам представили на выставке в Торжке

В Торжке открылась выставка «Высшая проба. Золотное шитье в кино».



Проект, организованный совместно с Музеем кино, представлен во Всероссийском историко-этнографическом музее, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Экспозиция рассказывает о технологии и истории самого известного новоторжского промысла, об использовании вышивки для создания костюмов киногероев.



Организаторы отметили, что история Торжка тесно связана с историей кино. Торжокские мастера золотного шитья неоднократно принимали заказы на пошив одежды для киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм», для театральных постановок.



На выставке представлены мундиры и костюмы к фильмам «Анна Каренина», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Война и мир», «Посол Советского Союза» и другим. Выставка дополнена уникальными образцами золотного шитья и редкими эскизами, позволяющими лучше понять особенности создания вышивки, проследить этапы работы над костюмом.



Посетить выставку можно до 23 февраля 2025 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России