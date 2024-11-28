Выставка картин Зураба Церетели пройдет в Астрахани

В Астраханском кремле пройдет выставка картин Зураба Церетели.



Выставка откроется 20 декабря в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» и приурочена к 90-летию народного художника СССР и России, президента Российской академии художеств.



В экспозиции будет представлено более 50 работ, выполненных в техниках цветной шелкографии и объемной эмали.



«В своих произведениях художник играет элементами разных стилей и направлений, находит и выразительно раскрывает вселенский масштаб в малых формах повседневной жизни, погружается в лабиринты мифологии. Соединение несоединимого, фантазия, сон, быль как явь, абсолютная реальность — вот устойчивая структура, которая остается константой для искусства Церетели», — говорится в анонсе.



Выставка будет работать до 2 марта 2025 года.









Фото предоставлено организатором