В Минкультуры обсудили взаимодействие с ЮНЕСКО

В Министерстве культуры прошло заседание коллегии, на котором обсуждалось взаимодействие ведомства с ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия.



Заседание прошло под председательством первого заместителя министра культуры России Сергея Обрывалина.



Доклад на заседании представил директор Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Роман Рыбало.



По словам Рыбало, на территории России расположено 33 объекта всемирного наследия, 22 из которых включены в Список всемирного наследия по культурным критериям, 11 — по природным. Россия по данным показателям находится на девятом месте в мире.



«В рамках исполнения поручения Главы государства и Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года Минкультуры России организована работа с субъектами Российской Федерации по охране ОКН, а также по определению объектов культурного наследия с целью их включения в российский Предварительный список и дальнейшего включения в основной Список всемирного наследия», — сказал Рыбало.



По словам руководителя, с 2020 по 2024 годы предварительный список пополнен шестью объектами, по которым ведется активная работа, направленная на включение в основной Список всемирного наследия.



«Мы регулярно встречаемся с экспертами Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и заинтересованы в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с ЮНЕСКО в интересах сбережения всемирного наследия и наращивания диалога в области культуры. В настоящее время завершена работа с оценкой номинационного досье «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш». Номинация будет рассмотрена на 47-й сессии Комитета всемирного наследия в 2025 году в Софии (Болгария)», — добавил Роман Рыбало.









Фото: пресс-служба Минкультуры России