Писатели из 35 стран примут участие в Международном литературном форуме

28.11.2024
Представители 35 стран примут участие в Международном литературном форуме (МЛФ), который впервые пройдет на площадке ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ 26.
Мероприятие пройдет 5-8 декабря в московском Гостином дворе. Заявки на участие в форуме подтвердили представители 35 стран, в том числе Франции, Испании, Китая, передает
ТАСС.
Председатель АСПИР Сергей Шаргунов сообщил, что на форум приедут писатели, издатели, исследователи литературы, представители писательских сообществ.
«МЛФ пройдет в самой демократичной атмосфере — на площадках выставки-ярмарки non/fiction в Гостином дворе. Посетить наши круглые столы, задать вопрос сможет каждый гость выставки», — сказал Шаргунов.
В число участников форума вошли президент Союза писателей Марокко Абдаррахим Эль Аллам, писатель из Азербайджана Абузар Багиров, французский писатель Ив Готье, писатель и переводчик из Италии Паоло Нори, президент Союза арабских писателей Моххамад Аль Хурани из Сирии, турецкий писатель, композитор, кинорежиссер Зюльфю Ливанели.
Откроется форум 6 декабря в амфитеатре Гостиного двора.
Фото: Pixabay.com