Фестиваль детских театров «Б’АРТ’О» стартует в Петербурге

В Санкт-Петербурге открывается четвертый Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О».



Смотр пройдет в ТЮЗе имени Александра Брянцева.



Как отметила художественный руководитель фестиваля, руководитель детской студии «Театр-класс», заслуженная артистка России Ольга Карленко, во всех спектаклях смотра дети покажут свое владение поэтическим словом.



«Дети и поэзия, как я убедилась на собственном опыте, очень совместимы, и нередко гораздо интересней смотреть на них, когда из их уст слышишь Пушкина, Шекспира, поэтов Серебряного века, чем видеть их в какой-то драматической пьесе. В этом уникальность нашего фестиваля — он не просто детский, но еще и поэтический», — приводит ТАСС слова Карленко.



В программу смотра войдут выступления театров из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ярославля, Томска, Пермского края, Рязанской и Свердловской областей.



Лучший спектакль получит Гран-при и денежный приз на новую постановку. Лауреаты конкурса будут объявлены 1 декабря на Большой сцене ТЮЗа.









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