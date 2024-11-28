В МХТ им. А. П. Чехова откроется выставка к 165-летию Антона Чехова

В Московском художественном театре имени А. П. Чехова открывается выставка «От Константина до Константина» к 165-летию со дня рождения Антона Чехова, передает пресс-служба учреждения.



Выставка открывается 28 ноября в Зеленом фойе МХТ имени А. П. Чехова и посвящена постановкам пьесы «Чайка» в театре.



«Главным героем выставочного проекта станет один из центральных персонажей пьесы — Константин Треплев», — говорится в анонсе.



В экспозиции представлены костюмы, эскизы, макеты, документы, афиши, фотографии, предметы декорации из шести постановок. Одним из уникальных экспонатов станет режиссерский экземпляр пьесы Станиславского и медальон с гравировкой, который Чехов подарил Немировичу-Данченко с благодарностью: «Ты дал моей «Чайке» жизнь. Спасибо!».









Фото: АГН "Москва"