Певица Шер завершает музыкальную карьеру после 60 лет на сцене

Певица Шерилин Саркисян, более известная как Шер, решила завершить свою музыкальную карьеру после более чем 60 лет на сцене. Об этом сообщает издание The Sun. Артистка отметила, что хочет взять паузу, однако прежде планирует выпустить свой первый проект с 2013 года.





78-летняя звезда сообщила, что предстоящий альбом станет последним в ее карьере. Она также выразила желание вернуться в молодость, отметив, что отдала бы многое, чтобы снова стать 60-летней.





Шер добавила, что в своих поездках часто оказывается самым старшим человеком в комнате, если только она не находится в доме престарелых.









Фото: YouTube