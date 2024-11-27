Петербургский ТЮЗ показал в Тунисе спектакль «Бедная Лиза»

Санкт-Петербургский театр юных зрителей имени Александра Брянцева представил свой спектакль «Бедная Лиза» на международном фестивале «Театральные дни Карфагена» в Тунисе. Мероприятие прошло в муниципальном театре, расположенном в центре города, который вмещает более 1,3 тысячи зрителей, и все места были заняты.





Директор ТЮЗа Светлана Лаврецова отметила перед началом выступления, что театр привез в Африку «совершенно музыкальный спектакль, которому рукоплескали по всему миру». В беседе с ТАСС она подчеркнула , что постановка рассказывает известную русскую историю о любви, о бедной девушке, чьи чувства трагически обернулись против нее, и выразила уверенность, что спектакль сможет затронуть сердца местной аудитории и участников фестиваля.





ТЮЗ участвует в «Театральных днях Карфагена» уже во второй раз. Лаврецова сообщила, что в 2023 году фестиваль был сосредоточен на творчестве Чехова. Она упомянула серьезные обсуждения о его трудах, которые вызвали интерес в Африке. По словам директора, подобные фестивали открывают новые перспективы для сотрудничества и обмена опытом, включая проведение мастер-классов и симпозиумов.









Фото: YouTube-канал ТЮЗа имени Брянцева