Илон Маск подтвердил, что произведения Достоевского лучше книг по психологии

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что произведения русского писателя Федора Достоевского превосходят книги по психологии. Об этом он написал в своем комментарии в X.





Маск отреагировал на пост, в котором пользователь привел известный отрывок из романа «Братья Карамазовы», начинающийся со слов «Главное, самому себе не лгите». Пользователь добавил, что ни одна книга по психологии не может сравниться с этим высказыванием Достоевского.





В начале ноября вышли первые серии по роману известного писателя «Преступление и наказание». В октябре российские читатели купили на маркетплейсе свыше трети всех суммарных тиражей произведения. Такой рекорд зафиксирован с начала 2024 года.









Фото: Pixabay.com