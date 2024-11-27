Илон Маск подтвердил, что произведения Достоевского лучше книг по психологии

27.11.2024

Илон Маск подтвердил, что произведения Достоевского лучше книг по психологии
Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что произведения русского писателя Федора Достоевского превосходят книги по психологии. Об этом он написал в своем комментарии в X.

Маск отреагировал на пост, в котором пользователь привел известный отрывок из романа «Братья Карамазовы», начинающийся со слов «Главное, самому себе не лгите». Пользователь добавил, что ни одна книга по психологии не может сравниться с этим высказыванием Достоевского.

В начале ноября вышли первые серии по роману известного писателя «Преступление и наказание». В октябре российские читатели купили на маркетплейсе свыше трети всех суммарных тиражей произведения. Такой рекорд зафиксирован с начала 2024 года.


Фото: Pixabay.com