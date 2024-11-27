Власти Москвы рассказали о редких изданиях «Волшебника Изумрудного города» к юбилею повести

В Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара объявили о наличии редких изданий, в частности книги «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Как стало известно 27 ноября, этому произведению исполнилось 85 лет с момента его первого издания.





Первый тираж составил 25 тысяч экземпляров, который быстро распродали, что привело к созданию дополнительной партии. В итоге общее число выпущенных книг достигло 200 тысяч. Эта информация появилась на сайте мэра Москвы.





В 1959 году состоялось переиздание «Волшебника Изумрудного города», в ходе которого Волков переработал текст. Новая версия тоже нуждалась в иллюстрациях, которые создал художник Леонид Владимирский.





Кроме того, в библиотеке находится издание «Волшебника Изумрудного города» 1941 года и книга «Буратино в Изумрудном городе», в которой сохранились автографы писателей и художников. Эти уникальные экземпляры привлекают внимание ценителей литературы и искусства.









Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва