Умер один из создателей «Голого пистолета» Джим Абрахамс

Американский сценарист и режиссер Джим Абрахамс скончался на 81-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter. Он стал известен благодаря созданию многих культовых комедий, среди которых выделяется фильм «Аэроплан» 1980 года, в котором он выступил в роли одного из режиссеров.





Издание отмечает, что Абрахамс ушел из жизни в своем доме в Санта-Монике. Его сын Джозеф подтвердил информацию о смерти, добавив, что рядом находились родственники. Причиной смерти назвали естественные обстоятельства.





За свою карьеру Абрахамс успел поработать над более чем 20 замечательными фильмами, включая комедийные блокбастеры «Голый пистолет» и «Очень страшное кино», а также знаменитую дилогию «Горячие головы!». В последние годы жизни он активно занимался благотворительной деятельностью и продолжал сотрудничество с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами, что также продемонстрировало его любовь к кино и стремление к помощи окружающим.









Фото: YouTube