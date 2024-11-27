Не стало оператора «Улиц разбитых фонарей» Левитина

27.11.2024

Не стало оператора «Улиц разбитых фонарей» Левитина
Ушел из жизни оператор знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Левитин. Он скончался 22 ноября 2024 года в возрасте 64 лет, о чем сообщили на форуме сайта «Кино-Театр.Ру».

В сообщении выразили глубокую скорбь по поводу утраты Михаила Юрьевича Левитина. Прощание с ним запланировано на 29 ноября в Санкт-Петербурге, поминки пройдут в тот же день в 15:00 в Доме кино.

Помимо работы над «Улицами разбитых фонарей», Левитин оставил след в киноиндустрии, участвуя в проектах «История одной провокации», «Дело Лоховского», «На кого Бог пошлет», «Пером и шпагой» и многих других.


Фото: Pixabay.com