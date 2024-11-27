Не стало оператора «Улиц разбитых фонарей» Левитина

Ушел из жизни оператор знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Левитин. Он скончался 22 ноября 2024 года в возрасте 64 лет, о чем сообщили на форуме сайта «Кино-Театр.Ру».





В сообщении выразили глубокую скорбь по поводу утраты Михаила Юрьевича Левитина. Прощание с ним запланировано на 29 ноября в Санкт-Петербурге, поминки пройдут в тот же день в 15:00 в Доме кино.





Помимо работы над «Улицами разбитых фонарей», Левитин оставил след в киноиндустрии, участвуя в проектах «История одной провокации», «Дело Лоховского», «На кого Бог пошлет», «Пером и шпагой» и многих других.









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