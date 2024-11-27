Денис Юдин занял пост директора молодежного театра «Ангажемент» в Тюмени

Денис Юдин стал новым директором молодежного театра «Ангажемент», о чем он сообщил редакции 72.RU. Эта должность освободилась после смерти Леонида Окунева, который скончался осенью.







Юдин отметил , что с 25 ноября приступил к исполнению обязанностей директора театра. Артист служит в «Ангажементе» с 2003 года. Родом он из Челябинской области. Окончил Самарский государственный педагогический университет. С 2000 по 2002 год работал в театре «Самарская площадь», а в 2003 году присоединился к театру ООО «Витражи». С 2023 года был главным режиссером Тобольского театра.





Леонид Окунев, основатель театра и его многолетний артист, ушел из жизни в начале сентября 2024 года. Прощание с ним состоялось на сцене, где он провел большую часть своей творческой жизни. Многие известные личности выразили соболезнования в связи с этой утратой. Окунев подчеркивал необходимость нового здания для театра на протяжении многих лет.









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