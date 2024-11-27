Фестиваль российского кино охватит три сербских города

Фестиваль российского кино, который пройдет с 27 ноября по 1 декабря, обещает вызвать большой интерес у сербских зрителей. Генеральный директор Роскино Эльза Антонова на пресс-конференции отметила, что мероприятие расширило географию показов и охватит три города: Белград, Нови-Сад и Ниш. Она подчеркнула важность акцента на 80-летии Победы, которое состоится в следующем году, а также на 80-летии освобождения Белграда, отмеченного месяц назад.





В программу вошли восемь фильмов, включая сильные военные драмы. Среди них значатся «Воздух», снятый Алексеем Германом-мл., и «Первый Оскар», представленный Николаем Златопольским, директором по международным продажам «Централ Партнершип». Антонова подчеркнула братские связи между сербским и российским народами и уверенность в том, что показы не оставят равнодушными никого.





Бесплатные показы состоятся в Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде и других кинотеатрах. Делегация российских кинематографистов проведет встречи с местными коллегами и посетит Белградский университет. Торжественное открытие, в котором примут участие министры культуры России и Сербии, пройдет 28 ноября в Белграде.









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