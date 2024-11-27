В Петербурге покажут работы Эрьзи в честь 150-летия скульптора

27.11.2024

В Петербурге покажут работы Эрьзи в честь 150-летия скульптора
В 2026 году в Русском музее Санкт-Петербурга пройдет выставка, посвященная творчеству мордовского скульптора Степана Эрьзи. Это событие станет значимым, так как впервые за последние 50 лет зрители смогут увидеть около двухсот его работ. Выставка приурочена к 150-летию мастера, сообщила генеральный директор музея Алла Манилова в интервью ТАСС на Международном форуме-выставке «Российский промышленник».

Манилова отметила, что Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи представит масштабную экспозицию, которая станет уникальным событием для Петербурга. Она также подчеркнула, что это будет первая возможность увидеть работы, которые вернутся в город после передачи их на родину художника в 1970-е годы.

В коллекции Русского музея уже находится 31 работа Эрьзи. В рамках празднования юбилея Дни Русского музея также пройдут в Саранске, на родине скульптора. В этот период в Мордовию приедут ведущие специалисты музея и эксперты из разных уголков России.

Манилова добавила, что запланированы различные мероприятия, направленные как на жителей Саранска, так и на профессионалов музейного дела. Программа включает просветительские и методические активности, художественные события, дискуссии, показы фильмов и лекции кураторов.


Фото: Pixabay.com