В Петербурге покажут работы Эрьзи в честь 150-летия скульптора

В 2026 году в Русском музее Санкт-Петербурга пройдет выставка, посвященная творчеству мордовского скульптора Степана Эрьзи. Это событие станет значимым, так как впервые за последние 50 лет зрители смогут увидеть около двухсот его работ. Выставка приурочена к 150-летию мастера, сообщила генеральный директор музея Алла Манилова в интервью ТАСС на Международном форуме-выставке «Российский промышленник».





Манилова отметила , что Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи представит масштабную экспозицию, которая станет уникальным событием для Петербурга. Она также подчеркнула, что это будет первая возможность увидеть работы, которые вернутся в город после передачи их на родину художника в 1970-е годы.





В коллекции Русского музея уже находится 31 работа Эрьзи. В рамках празднования юбилея Дни Русского музея также пройдут в Саранске, на родине скульптора. В этот период в Мордовию приедут ведущие специалисты музея и эксперты из разных уголков России.





Манилова добавила, что запланированы различные мероприятия, направленные как на жителей Саранска, так и на профессионалов музейного дела. Программа включает просветительские и методические активности, художественные события, дискуссии, показы фильмов и лекции кураторов.









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