В ЛНР завершился первый этап реставрации 100-летнего объекта культурного наследия

В Луганской Народной Республике завершился первый этап реставрации храма Благоверного князя Александра Невского, который пострадал в результате обстрела украинскими вооруженными силами в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.





Реставрационные работы проводили специалисты под руководством регионального шефа Удмуртской Республики и при благословении Русской православной церкви. В ходе масштабной реконструкции обновили один из куполов храма, сделав его более массивным и прочным благодаря использованию современных материалов. Полностью восстановили и алтарь: заменили прогнившие деревянные элементы, установили систему отопления, которой ранее не было. Также специалисты провели необходимые коммуникации и обеспечили теплом крестильный дом, расположенный рядом с храмом. Михаил Трофимов, советник главы Удмуртской Республики, отметил, что во время реставрационных работ богослужения в храме продолжались.





Трофимов подчеркнул важность данного места, указав на символическое значение Александра Невского как защитника воинов страны, особенно в условиях текущей специальной военной операции. Он добавил, что восстановление храма является приоритетным и что работы начались с купола, который нуждался в срочном ремонте из-за повреждений от осколков снарядов. Кроме того, он сообщил о восстановлении алтаря, возвращении колонн к их первоначальному виду и укладке нового напольного покрытия.





В ближайших планах — ремонт электропроводки как в самом храме, так и в его окрестностях. Также в 2025 году запланирована реконструкция подкупольного пространства.









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