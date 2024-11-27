Главный военный оркестр Петербурга впервые посетит Калининград с гастролями

Военный оркестр штаба Ленинградского военного округа (ЛенВО) отправится в Калининград с концертами, приуроченными к памятным датам — Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества. Об этом сообщил ТАСС Виктор Бобков, народный артист России и директор Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова, которая выступает соорганизатором гастролей.





Оркестр ЛенВО является наследником одного из старейших военных оркестров России — Придворного музыкантского хора, основанного в 1882 году по указу императора Александра III и позже преобразованного в придворный оркестр. Этот коллектив продолжал свою деятельность даже в блокадном Ленинграде. В настоящее время 23-й военный оркестр ЛенВО считается главным военным оркестром Санкт-Петербурга, выполняя церемониальные функции и обеспечивая мероприятия с участием высокопоставленных гостей, включая глав правительств и президентов других стран.





Бобков отметил , что гастроли оркестра организованы при поддержке губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и командования Ленинградского военного округа. Концерты будут посвящены двум важным датам: Дню Неизвестного Солдата, который отмечается 3 декабря, и Дню Героев Отечества — 9 декабря.





Открытие гастролей запланировано на 1 декабря в историческом здании областной филармонии в Калининграде. Кроме областного центра, оркестр также выступит в Советске и Гусеве, где расположены крупные гарнизоны Балтийского флота. В программе концертов представлены торжественные марши, классические произведения и песни советских и современных композиторов, таких как Георгий Свиридов, Исаак Дунаевский, Семен Чернецкий и другие. На каждом концерте планируется исполнить до 20 музыкальных произведений.





Бобков подчеркнул, что подобные концерты военных оркестров имеют значительное воспитательное значение и пользуются популярностью у зрителей всех возрастов. Он отметил, что особые приглашения на выступления адресовали кадетам, военнослужащим, членам семей участников специальной военной операции, ветеранам армии и флота, а также волонтерам.









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