Наталья Чайковская стала обладательницей премии «Все цвета джаза»

26 ноября в Москве прошла церемония вручения X ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все цвета джаза». В номинации «Релиз года» победила композитор Наталья Чайковская, которая получила награду от народной артистки России Ларисы Долиной.





Премия была вручена за альбом Натальи Чайковской и Сергея Жилина под названием «Мой город», выпущенный в марте текущего года. В этот альбом вошли джазовые интерпретации популярных композиций Чайковской, исполненные пианистом Сергеем Жилиным и оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз».





Процесс выбора лауреатов премии состоял из нескольких этапов. Сначала редакция радиостанции собрала заявки, затем радиослушатели проголосовали за лучших исполнителей. Финалистов определило жюри, в состав которого вошли известные музыканты, такие как Игорь Бутман, Лариса Долина, Теона Контридзе и Александр Панайотов.





В зале Omega Rooftop на крыше универмага «Цветной» были объявлены победители в номинациях «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Музыкант года», «Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России».





В этом году премия отметила свой десятый юбилей. Первое награждение прошло в 2014 году и с тех пор стало значимым событием для любителей джаза, собрав более 90 исполнителей на своих торжественных церемониях.



