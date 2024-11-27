Путин помог художнице написать мост дружбы между Россией и Казахстаном

Прибыв в резиденцию казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева «Акорда» президент России Владимир Путин столкнулся с необычным творческим интерактивом. Токаев представил художницу, владеющую уникальной техникой рисования двумя руками. В холле резиденции она работала над картиной под названием «Мост дружбы».





Художница сообщила Путину, что начала создавать картину с момента его вылета и планирует завершить ее к концу визита. Она объяснила концепцию: слева изображена «Акорда», справа — Кремль, символизирующие государственность двух стран, а между ними — мост дружбы, олицетворяющий единство народов России и Казахстана. Большую часть полотна занимает небо, символизирующее светлое будущее, передает ТАСС.





Художница предложила Путину сделать несколько штрихов на картине, что стало бы символичным жестом. Токаев заметил, что Путин хорошо рисует, намекнув на его известные художественные эксперименты. Путин взял кисть и предложил Токаеву присоединиться к рисованию. Художница координировала их совместные усилия, чтобы соединить линии моста.





В процессе Путин добавил несколько штрихов, после чего Токаев оценил его вклад. В завершение художница показала свою технику работы двумя руками, а Путин шутливо заметил, что тоже может попробовать. Токаев пообещал показать готовую картину на следующий день.









Фото: Kremlin.ru