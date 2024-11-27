В Москве прошел «Концерт дружбы»

В Большом зале Московской консерватории состоялся концерт российско-китайского молодежного симфонического оркестра, организованный Российской академией музыки имени Гнесиных. Подробности сообщили в Минкультуры России.





Мероприятие приурочили к 150-летию со дня рождения Елены Гнесиной. Организаторы провели концерт в рамках Годов культуры России и Китая. В Минкультуры представили фотоотчет с мероприятия.





Музыкальный вечер начался с исполнения «Оды о красном флаге» композитора Люй Цимина. В программе также прозвучали фрагменты из балета «Течет речка» Цзо Чжэнь-Гуаня и известная «Камаринская» Михаила Глинки. Завершился концерт Торжественной увертюрой «1812 год» Петра Чайковского. За дирижерским пультом в программе выступил Федор Сухарников.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал