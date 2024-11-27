В Москве пройдет выставка художественных кукол «Пушкин на все времена».



Мероприятие пройдет с 5 декабря 2024 года по 19 января 2025 года в выставочном зале ассоциации «Народные художественные промыслы России».



Выставка посвящена 225-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина.



Организаторами выступили проект «Эпицентр кукол» при поддержке Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси.



В экспозиции представлено более 80 работ российских и зарубежных авторов.









Фото предоставлено организатором