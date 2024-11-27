Реквизит из фильма «Географ глобус пропил» выставят на аукционе «Екатерининской ассамблеи»

В Екатеринбурге на благотворительном вечере «Екатерининской ассамблеи» на торгах представят реквизит из фильма «Географ глобус пропил».



В число лотов вошли глобус с автографом исполнителя главной роли Константина Хабенского, диплом выпускника Уральского государственного университета, трудовая книжка учителя и фляга, передает пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.



На аукционе представят атлас всеобщей географии, изданный в Германии в 1912 году, скульптуру «Материнство», изготовленную из пластика, габбро и акрила. Высота скульптуры составляет 105 см.



На «Екатерининской ассамблее» проходит сбор средств на реализацию социально значимых проектов на территории Свердловской области. Благотворительный вечер пройдет 6 декабря.









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