Скончалась заслуженная артистка РСФСР Анна Балина

На 86-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса Национального драматического театра имени П. В. Кучияка в Республике Алтай Анна Балина, передает министерство культуры региона.



«27 ноября на 86-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии правительства Республики Алтай имени Г. И. Чорос-Гуркина, кавалер ордена «Утренняя звезда», почетный гражданин Республики Алтай, актриса Национального драматического театра имени П. В. Кучияка Анна Чекчеевна Балина», — говорится в сообщении ведомства.



Анна Балина родилась 15 апреля 1938 года в селе Усть-Мута Канского района, окончила актерский факультет ГИТИСа, работала в учреждениях культуры Горного Алтая, мечтая об открытии в регионе театра.



За годы работы в учреждении Балина сыграла более 65 разноплановых ролей. Артистка удостоена высшего ордена Республики Алтай «Тан Чолмон», российской театральной премии «Золотая маска».









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