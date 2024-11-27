Дмитрий Степанов назначен гендиректором Красноярской филармонии

Генеральным директором Красноярской филармонии стал Дмитрий Степанов, сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что в министерстве культуры Красноярского края завершился открытый конкурс на замещение вакантной должности генерального директора филармонии. Кандидатура Дмитрия Степанова была единогласно утверждена членами конкурсной комиссии.



В филармонии сообщили, что Дмитрий Степанов окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского по специальности «Инструментальное исполнительство», проходил профессиональную переподготовку по нескольким направлениям. В течение десяти лет Степанов занимался преподавательской деятельностью, возглавлял отдел искусств в минкультуры Республики Коми и Академический театр оперы и балета Республики Коми.



«Исторически культура Красноярского края развивалась благодаря в том числе деятелям культуры, приехавшим на красноярскую землю из других регионов. В свое время в нашу филармонию приехали и успешно работали М. С. Годенко, И. В. Шпиллер, А. Ю. Бардин, И. Л. Клеймиц и многие другие. Сегодня я считаю также необходимым время от времени пополнять наши ряды профессионалами из других регионов, способными привнести свой уникальный опыт и практики извне», — отметил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии