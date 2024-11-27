Русский музей проведет лекции-концерты «Звучащие полотна: Брюллов и Глинка»

Русский музей анонсировал уникальную лекцию-концерт «Звучащие полотна: Брюллов и Глинка», передает пресс-служба музея.



Сообщается, что лекции-концерты пройдут 30 ноября и 7 декабря в Восточном павильоне Михайловского замка.



В программу войдут произведения Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова и других композиторов в исполнении творческих коллективов, студентов и преподавателей СПбГИК.



Концерты будет предварять лекция искусствоведа, ведущего методиста Русского музея Анны Прозоровой.



«Проникновенный рассказ поможет глубже понять исторический контекст музыки и живописи и прочувствовать невероятную атмосферу художественной жизни XIX века», — говорится в анонсе.