Первый канал и «Марс Медиа» начали работать над экранизацией повести Стругацких

Первый канал и продюсерская компания «Марс Медиа» приступили к работе над фильмом «Отель «У погибшего альпиниста».



Съемки фильма начнутся зимой 2025 года, передает пресс-служба вещателя.



«Константин Эрнст и Сергей Титинков присоединились к команде продюсеров компании «Марс Медиа», работающей над созданием новой экранизации повести братьев Стругацких: Рубену Дишдишяну, Нареку Мартиросяну и Юлии Ивановой. Съемки новой версии фантастического детектива начнутся зимой 2025 года», — сообщили создатели.



Картина расскажет историю полицейского инспектора Петера Глебски, который приезжает в горный отель расследовать убийство. Автором сценария выступила Ольга Городецкая, режиссер проекта — Александр Домогаров-младший.



В настоящее время проходит завершающий этап актерского кастинга. Создатели проекта сообщили, что в фильме снимутся звезды российского кино.









Фото: Pixabay.com