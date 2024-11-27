Музыкальные раритеты прозвучат на III фестивале имени Горковенко в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 28 ноября по 22 декабря пройдет III Петербургский музыкальный фестиваль имени С. К. Горковенко.



В программу фестиваля войдут редкие произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Прокофьева, Тищенко, Шнитке, рассказали организаторы.



Художественный руководитель фестиваля, композитор и дирижер Антон Лубченко отметил, что фестиваль нацелен на исполнение раритетов.



«В этом году в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга и ярких солистов из Владивостока, Волгограда, Москвы и нашего города прозвучат полная версия «Концерта на троих» Шнитке, незавершенная опера «Монна Ванна» Рахманинова, две утраченные партитуры Прокофьева, восстановленные специально для фестиваля, нашумевшая в 1905-м опера Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» и ряд других ярких произведений, не часто появляющихся на концертных афишах», — рассказал артист.



Откроет фестиваль 28 ноября программа к 90-летию Шнитке. Завершит фестиваль общедоступный концерт 22 декабря в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда.









Фото предоставлено организатором